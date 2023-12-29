Глобальное изменение климата влияет на Ростовскую область. Власти оценят ущерб

Потепление влияет на все сферы жизни без исключения.Власти Ростовской области намерены провести дополнительные исследования на тему того, какой потенциальный ущерб уже принесло и ещё принесёт изменение климата.
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