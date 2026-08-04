Россиян ждет необычное начало осени

Политика как она есть

Сентябрь 2026 года может стать продолжением летнего сезона во многих субъектах России. Как рассказал кандидат химических наук, доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев, существенного похолодания в первые осенние недели не прогнозируется, однако не исключены дожди и шквалистый ветер, сообщает RT.