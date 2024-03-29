Как правильно поминать родных в Родительскую субботу 2-й седмицы Великой Четыредесятницы 30 марта 2024 года Ксения КирпикВ христианском календаре особое место занимают Родительские субботы, во время которых люди вспоминают своих ушедших родственников и близких.
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