Учёные создали «четырёхполосную магистраль» внутри одного фотонного чипа

Новая топология использует почти весь объём материала для передачи сигналов вместо узких границ, что может повысить плотность будущих оптических вычислительных и квантовых устройствУчёные из Китая разработали фотонный чип с 4 независимыми каналами передачи сигналов, в котором световые волны могут двигаться по всей структуре, а не только по её границам.
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