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Учёные создали «четырёхполосную магистраль» внутри одного фотонного чипа

Учёные создали «четырёхполосную магистраль» внутри одного фотонного чипа

Новая топология использует почти весь объём материала для передачи сигналов вместо узких границ, что может повысить плотность будущих оптических вычислительных и квантовых устройствУчёные из Китая разработали фотонный чип с 4 независимыми каналами передачи сигналов, в котором световые волны могут двигаться по всей структуре, а не только по её границам.

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