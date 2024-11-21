Госдума приняла обращение к правительству России по поводу нелегальной миграции

Государственная дума приняла обращение к правительству России по поводу реализации мер борьбы с нелегальной миграцией, сообщил 21 ноября председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии