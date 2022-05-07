Статистика COVID-19

7 мая 2022 года в ЯНАО 18 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 136 728) 135 297 человек выздоровело Умерших нет (за весь период умерли 1040 человек) 33 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 6 пациентов в тяжелом состоянии, 5 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 5 новых […]7 мая 2022 года в ЯНАО 18 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 136 728) 135 297 человек выздоровело Умерших нет (за весь период умерли 1040 человек) 33 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 6 пациентов в тяжелом состоянии, 5 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 401) 13 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 125 327) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.