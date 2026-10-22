Сентябрь тысяча девятьсот девяносто восьмого года встретил Хогвартс не привычным гулом веселых голосов и хлопками надувных фейерверков «Всевозможных волшебных вредилок», а густой, настороженной тишиной и запахом свежего известкового раствора.
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