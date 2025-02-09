Тело погибшего в Курской области замглавы Приморья доставили во Владивосток

Тела вице-губернатора Приморского края, первого командира добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова и двух бойцов отряда, Александра Иваровского и Сергея Дмитриева, погибших в Курской области, доставили во Владивосток.
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