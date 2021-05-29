Дончич установил рекорд результативности НБА в матчах плей-офф

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич установил рекорд результативности в матчах плей-офф НБА. 22-летний словенец стал первым игроком в истории лиги, которому удалось набрать 275 очков, 75 подборов и 75 передач в первых 9 играх плей-офф в карьере.