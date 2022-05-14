Тухель о словах Пепа о любви всей Англии к «Ливерпулю»: «Челси» не нужны симпатии всей страны, нам нужен кубок»

Томас Тухель согласился со словами Пепа Гвардиолы о любви всей Англии к «Ливерпулю». Главный тренер «Ман Сити», говоря о борьбе за титул, заявил: «Вся страна за «Ливерпуль».

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