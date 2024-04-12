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Ученые связали интернет-зависимость с усугублением депрессии у подростков

Ученые связали интернет-зависимость с усугублением депрессии у подростков

Ученые проанализировали 52 опубликованных работы по этой теме и сосредоточились на изучении последствий для подростков 10-19 лет, поскольку этот возрастной период особенно уязвим для формирования интернет-зависимости из-за специфики физического и психологического развития.

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