Ученые связали интернет-зависимость с усугублением депрессии у подростков

Ученые проанализировали 52 опубликованных работы по этой теме и сосредоточились на изучении последствий для подростков 10-19 лет, поскольку этот возрастной период особенно уязвим для формирования интернет-зависимости из-за специфики физического и психологического развития.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии