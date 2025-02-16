Медведев: надеюсь, каждый сможет договориться с WADA, как Синнер

Первая ракетка России Даниил Медведев в ходе пресс-конференции Univers Tennis выразил надежду, что теперь каждый теннисист сможет достичь договоренности с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) о смягчении срока дисквалификации по примеру итальянца Янника Синнера.