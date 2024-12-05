Кризис власти во Франции: как долго Макрону быть президентом

Правительству Франции во главе с премьером Мишелем Барнье 4 декабря выражен вотум недоверия — такое решение принято Национальным собранием страны, за соответствующую резолюцию проголосовал 331 депутат из 574.
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