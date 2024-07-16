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Договариваться со "смертельными врагами" придётся: "Позорный мир" недопустим, но есть нюанс

Договариваться со "смертельными врагами" придётся: "Позорный мир" недопустим, но есть нюанс

Фото: Christian Ohde/Globallookpress  Договариваться со "смертельными врагами" придётся. Причём придётся как США, так и России, заявил Андрей Перла.

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Комментарии
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Марина Никулина
Любой договор-явление временное. Захотел - дал слово, захотел-забрал обратно. Любой самый выигрышный договор со временем все равно обернётся для России поражением. Ибо США играют долгую...
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2 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Все так, только Вы думаете то, что США в своем состоянии, вечны и мол поэтому США вдолгую все равно сомнут Россию. Но ваше мнение неверное, так как США слабеют и слабеют очень быстро. Уже и доверие к доллару не то, что прежде. Крупные инвесторы , покупатели ценных бумаг казначейства США, избавляются от них. Не буду писать про Китай, Саудовскую Аравию, Индию. Даже Япония быстрыми темпами избавляется. Польша, насколько зависима от США и та избавляется.Сама Джанет Иеллен недавно призналась о возможности краха доллара. Рост обеспечивают примерно два десятка американских компаний, которые скупают свои же акции. Остальная промышленность США в состоянии падения, ну конечно пока ВПК растет. За счет раскручивания войн на планете. Пройдет не очень много времени и США уйдут на свой континент и будут просто региональной державой или вообще не будут.
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51 мин.
Н
Николай
Орбан целится на Закарпатье!!!
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