ДТП с пострадавшими детьми в Мезеновском Гусь-Хрустального округа

Авария произошла на улице Чапаева, пострадал 5-летний пассажир мотоцикла и его 19-летний водитель.В еженедельной сводке ГАИ Владимирской области рассказали о ДТП с пострадавшими в посёлке Мезеновский Гусь-Хрустального округа.