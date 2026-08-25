ДТП с пострадавшими детьми в Мезеновском Гусь-Хрустального округа

Авария произошла на улице Чапаева, пострадал 5-летний пассажир мотоцикла и его 19-летний водитель.В еженедельной сводке ГАИ Владимирской области рассказали о ДТП с пострадавшими в посёлке Мезеновский Гусь-Хрустального округа.
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