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Евгений Пригожин рассказал о последствиях «управления» Петербургом для всей страны

Евгений Пригожин рассказал о последствиях «управления» Петербургом для всей страны

Зачем Александру Беглову 12 вице-губернаторов и к каким последствиям для всей России может привести «бегловская» система управления городом, НЕВСКИМ НОВОСТЯМ в эксклюзивном интервью рассказал известный петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

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