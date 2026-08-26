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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Трамп назвал визит директора ЦРУ в Россию рутинной задачей

Трамп назвал визит директора ЦРУ в Россию рутинной задачей

Трамп заявил, что визит директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву является рутинной задачей. Также он подчеркнул, что США хотят окончания конфликта на Украине и продолжают работать над его завершением, а из визита Рэтклиффа «может что-то получиться».

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