Трамп назвал визит директора ЦРУ в Россию рутинной задачей

Трамп заявил, что визит директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву является рутинной задачей. Также он подчеркнул, что США хотят окончания конфликта на Украине и продолжают работать над его завершением, а из визита Рэтклиффа «может что-то получиться».