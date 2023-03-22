Состав участников на чемпионате мира по фигурному катанию 2023, кто из фигуристов будет участвовать

Чемпионат Мира по фигурному катанию 2022 года пройдет в Японии в городе Сайтама с 22 по 26 марта. Состав участников Женщины Ольга Микутина (Австрия) Луна Хендрикс (Бельгия) Джейд Ховин (Бельгия) Нина Пинццароне (Бельгия) Александра Фейгин (Болгария) Мадлен Скизас (Канада) Марилена Китромилис (Кипр) Элишка Бжезинова (Чехия) Нина Петрыкина (Эстония) Янна Юркинен (Финляндия) Лорин Шильд (Франция) Кристен Спур (Великобритания) Анастасия Губанова (Грузия) Кристина Исаев (Германия) Николь Шотт (Германия) Юлия Ланг (Венгрия) Лара Наки Гутманн (Италия) Маи Михара (Япония) Каори Сакамото (Япония) Ринка Ватанабе (Япония) Чэ Ён Ким (Корея) Е Рим Ким (Корея) Хэ Ин Ли (Корея) Софья Степченко (Латвия) Анастасия Грачева (Молдова) Линдси Ван Цундерт (Нидерланды) Миа Кэролайн Риса Гомес (Норвегия) Екатерина Куракова (Польша) Юлия Саутер (Румыния) Даша Грм (Словения) Кимми Репонд (Швейцария) Эма Добошова (Словакия) Эмбер Гленн (США) Изабо Левито (США) Брэди Теннелл (США) Мужчины Маурицио Зандрон (Австрия) Владимир Литвинцев (Азербайджан) Александр Златков (Болгария) Киган Мессинг (Канада) Конрад Орзел (Канада) Цзинь Боян (Китай) Яри Кесслер (Хорватия) Георгий Рештенко (Чехия) Томас Льоренс Гуарино Сабате (Испания) Михаил Селевко (Эстония) Кевин Эймоз (Франция) Адам Сяо Хим Фа (Франция) Грэм Ньюберри (Великобритания) Ника Егадзе (Грузия) Морис Квителашвили (Грузия) Никита Старостин (Германия) Александр Власенко (Венгрия) Марк Городницкий (Израиль) Даниэль Грассль (Италия) Маттео Риццо (Италия) Кадзуки Томоно (Япония) Шома Уно (Япония) Сота Ямамото (Япония) Михаил Шайдоров (Казахстан) Джунхван Чха (Корея) Денис Васильевс (Латвия) Владимир Самойлов (Польша) Лукас Бричги (Швейцария) Адам Хагара (Словакия) Андреас Нордебак (Швеция) Бурак Демирбога (Турция) Кирилл Марсак (Украина) Джейсон Браун (США) Илья Малинин (США) Андрей Торгашев (США).
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