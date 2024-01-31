Мурашко: в Россию будут поступать медикаменты из Сербии

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Белград провел переговоры с премьером Сербии Аной Брнабич и главой Минздрава Даницей Груйичич, с которой подписал меморандум о сотрудничестве по развитию медицинской области.