Мурашко: в Россию будут поступать медикаменты из Сербии

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Белград провел переговоры с премьером Сербии Аной Брнабич и главой Минздрава Даницей Груйичич, с которой подписал меморандум о сотрудничестве по развитию медицинской области.
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