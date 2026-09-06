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Владимирские новости

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06 сентября Лидия Смолина: «Если не начать строительство мусороперерабатывающих заводов, нашу область ждет экологическая катастрофа»

06 сентября Лидия Смолина: «Если не начать строительство мусороперерабатывающих заводов, нашу область ждет экологическая катастрофа» Предлагаем начать новый день с экскурса в историю региона.

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