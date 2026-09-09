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Иркутск Сегодня

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В Иркутске проведут отжиги на 205 гектарах и покос сухой травы на 45 гектарах

В администрации Иркутска прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством мэра города Руслана Болотова.

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