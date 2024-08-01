Тоталитарный культурный занавес

Алексей Тан

А ЭТО всё омерзительный визг КРЫС... которых изгоняют из зернохранилища!... Ну НЕТ у них ни чего... Они всегда пользовались и использовали РУССКУЮ культуру и ИСТОКИ Русской культуры... и сейчас, они всячески "раздуваются" и хотят показать.... что они то... и есть Русская культура!... ХОТЯ ни кто из этих инородцев и их подстилок.... НЕ В СОСТОЯНИИ, дать ОПРЕДЕЛЕНИЕ, а что есть КУЛЬТУРА.