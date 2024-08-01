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Тоталитарный культурный занавес

Тоталитарный культурный занавес

Рупор вашингтонского обкома Центрального комитета Коммунистической партии СШСССР — газета «Фашингтон Пост» — трогательно переживает а развал и деградацию русской культуры.

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Комментарии
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Алексей Тан
А ЭТО всё омерзительный визг КРЫС... которых изгоняют из зернохранилища!... Ну НЕТ у них ни чего... Они всегда пользовались и использовали РУССКУЮ культуру и ИСТОКИ Русской культуры... и сейчас, они всячески &quot;раздуваются&quot; и хотят показать.... что они то... и есть Русская культура!... ХОТЯ ни кто из этих инородцев и их подстилок.... НЕ В СОСТОЯНИИ, дать ОПРЕДЕЛЕНИЕ, а что есть КУЛЬТУРА.
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