Рупор вашингтонского обкома Центрального комитета Коммунистической партии СШСССР — газета «Фашингтон Пост» — трогательно переживает а развал и деградацию русской культуры.
Тоталитарный культурный занавес
Комментарии
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Алексей Тан
А ЭТО всё омерзительный визг КРЫС... которых изгоняют из зернохранилища!... Ну НЕТ у них ни чего... Они всегда пользовались и использовали РУССКУЮ культуру и ИСТОКИ Русской культуры... и сейчас, они всячески "раздуваются" и хотят показать.... что они то... и есть Русская культура!... ХОТЯ ни кто из этих инородцев и их подстилок.... НЕ В СОСТОЯНИИ, дать ОПРЕДЕЛЕНИЕ, а что есть КУЛЬТУРА.
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