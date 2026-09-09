Сотрудники ТЦК распылили газ на школьной спортплощадке в Днепропетровске

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Днепропетровске во время преследования мужчины распылили газовый баллончик на территории школьной спортплощадки, где в этот момент проходил урок физкультуры.
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