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Аргументы и Факты

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Сотрудники ТЦК распылили газ на школьной спортплощадке в Днепропетровске

Сотрудники ТЦК распылили газ на школьной спортплощадке в Днепропетровске

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Днепропетровске во время преследования мужчины распылили газовый баллончик на территории школьной спортплощадки, где в этот момент проходил урок физкультуры.

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