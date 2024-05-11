Путин утвердил структуру нового правительства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой структуре российского правительства. Согласно этому документу, который опубликован на сайте Кремля, у утвержденного накануне в должности премьер-министра Михаила Мишустина будет 10 заместителей.
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