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Путин утвердил структуру нового правительства РФ

Путин утвердил структуру нового правительства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой структуре российского правительства. Согласно этому документу, который опубликован на сайте Кремля, у утвержденного накануне в должности премьер-министра Михаила Мишустина будет 10 заместителей.

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