Вивек Рамасвами: «Правительство США напугано биткоином»

Будущий потенциальный кандидат в президенты США выразил подозрения в адрес инвестиционной компании BlackRock, которая выразила желание запустить ETF на биткоин, обвинив ее в "подпольных действиях" от имени правительства Америки.
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