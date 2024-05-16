Российская армия выжигает «укрепы» подчистую, ВС РФ применили под Харьковом жесткую тактику: Карта специальной военной операции на Украине на 16 мая 2024 года Юлия СоколоваПередвижение «северных» группировок в Харьковской области выделяется применением тактики выжигания укрепленных районов Вооруженных сил Украины перед началом наземных операций.