В Туле задержали сотрудников полиции за организацию незаконной миграции

В период с 2020 по 2024 год вышеуказанные должностные лица, будучи членами комиссии по выдаче квот на разрешение на временное проживание иностранным гражданам, заведомо зная, что сведения об адресах пребывания и местах работы иностранцев, предоставленные последними на рассмотрение комиссии, недостоверны, за денежное вознаграждение принимали положительные решения о выдаче квот.
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