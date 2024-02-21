Mine: три звезды от World’s Best Wine Lists Awards

Ресторан Арама Мнацаканова MINE в Берлине получил три звезды World’s Best Wine Lists Awards. Винный лист MINE получил три звезды – самую высокую оценку от экспертов премии! Великолепная карта по общим критериям, большой выбор самых разнообразных вин от ведущих производителей, хорошие сочетания винтажей с точки зрения возраста, зрелости и качества, широкий выбор стилей и цен — MINE показал исключительные результаты по всем пунктам.