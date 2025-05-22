Ветеран СВО Ильнур Якупов стал участником программы «Батырлар. Герои Татарстана»

Ветеран СВО из Татарстана Ильнур Якупов стал участником программы «Батырлар. Герои Татарстана». Он один из немногих, кто не стал ждать объявления мобилизации и подписал контракт, чтобы отправиться в зону СВО.
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