НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

59 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ой трудно будет до Одера как минимум гнать их... Но другого пути нет...Путин объявил о с...
  • Eduard
    Европе бы заткнутся,пусть своими членами занимается!Политолог объясни...
  • N N
    А как же инвалиды, пенсионеры?  Или детям* надо, а им нет?В Госдуме предлож...

Ветеран СВО Ильнур Якупов стал участником программы «Батырлар. Герои Татарстана»

Ветеран СВО Ильнур Якупов стал участником программы «Батырлар. Герои Татарстана»

Ветеран СВО из Татарстана Ильнур Якупов стал участником программы «Батырлар. Герои Татарстана». Он один из немногих, кто не стал ждать объявления мобилизации и подписал контракт, чтобы отправиться в зону СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх