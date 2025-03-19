❗️ В Севастополе задержан мужчина за призывы к террористической деятельности Уроженец Красноярска поддерживал украинские группы, признанные террористическими в России.
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❗️ В Севастополе задержан мужчина за призывы к террористической деятельности Уроженец Красноярска поддерживал украинские группы, признанные террористическими в России.