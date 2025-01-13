В США признали, что просчитались при оценке влияния российских олигархов на Путина

Андрей Лобанов

Просчитались, не просчитались, но кокаин-гетьман неприкосновенен в отличие от лидеров Хезболлы и Хамас, корпуса стражей исламской революции, вся шобла укро-рейховская неприкосновенна, коммуникации укро-рейха неприкосновенны, мосты везде стоят, как стояли. А ведь те же пин.досы, начни подобные боевые действия в первые же десять дней снесли бы все сколько-нибудь значимые мосты и парализовали бы транспорт. А парализованный транспорт - это отсутствие боеприпасов и горючего в войсках. Во Вьетнаме пин.досы поняли, что уничтожить коммуникации без высокоточного вооружения невозможно. И бросились его разрабатывать. В Югославии и Ираке "Томагавками" и другими образцами ВТО в считанные дни снесли все мосты, парализовали транспортную сеть. Но Россия с удивительным пиететом относится к транспортным коммуникациям. Особенно ведущим от западных границ укро-рейха к Куеву. Ну, естественно, разве могут "мынетакие" позволить, чтобы вся европэйская шваль не ездила в Куев. Ведь не поймут "многоуважаемые западные партнёры" такого, не пустят больше никогда на приставной стульчик к себе в лакейскую. И вот вопрос: гарант такой некомпетентный и не понимает важность изоляции поля боя? Или в Генштабе дуболомы этого не понимают и гаранта дезинформируют, что нахрен не надо коммуникации уничтожать? Сильно сомневаюсь и в первом и во втором. Вывод простой - имеются некие силы (и это не либероидная интеллигенция), которые натягивают возжи и не дают снести коммуникации укро-рейха. ИМХО, это как раз и олигархье. Ибо Запад играет вдолгую. Не получилось с наскока санкциями скрутить в Россию? Пойдем в обход - втянем в войну на истощение. Гибнут-то русские и украинцы, да всякие отбросы-наёмники. А олигархов взяли за "фаберже" их счетами и особнячками. И заставляют исподволь, без надрыва вредить. Поспешать медленно. Чтобы не дать повода их к ногтю прижать как Ходорковского. ИМХО, такой вот расклад.