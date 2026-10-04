Этих предметов не должно быть дома: что сказал священник Самохин

Священник Самохин перечислил предметы, которых не должно быть вСвященник Михаил Самохин рассказал, каких предметов не должно быть в доме и от чего нужно срочно избавиться.
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