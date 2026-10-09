Страна и люди
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Страна и люди

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Андрей Мартьянов: «Давление Трампа и атака на инфраструктуру изменили стратегию Москвы»

Краткое содержание материала: В этом стратегическом анализе с Даниэлем Дэвисом эксперт по военным вопросам Андрей Мартьянов анализирует недавнюю эскалацию против энергетической инфраструктуры, дипломатическое давление со стороны администрации Дональда Трампа с целью заставить начать переговоры, а также стратегический ответ Москвы на передовой.

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