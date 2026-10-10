Скорость уже почти как у самолетов. Самые быстрые поезда мира

Еще недавно скорость 300 км/ч считалась почти фантастической для пассажирского поезда. Теперь этого мало: японский маглев разгонялся до 603 км/ч, французский TGV установил рекорд на обычных рельсах, а китайский CR450 готовится вывести регулярные поездки на новую планку, а уже довольно близко к скорости реактивных самолетов.