Скорость уже почти как у самолетов. Самые быстрые поезда мира

Еще недавно скорость 300 км/ч считалась почти фантастической для пассажирского поезда. Теперь этого мало: японский маглев разгонялся до 603 км/ч, французский TGV установил рекорд на обычных рельсах, а китайский CR450 готовится вывести регулярные поездки на новую планку, а уже довольно близко к скорости реактивных самолетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Баллистика снова ...
- Баллистика снова ...
- Reuters: Россия м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым