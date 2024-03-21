Согласие по счетчику: посуточная аренда жилья погрязла в спорах

Госдума приняла закон о запрете посуточной аренды квартир, если в них нет счетчиков воды и электричества, а также продублировала в документе уже действующие требования о необходимости соблюдения прав соседей и правил проживания.
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