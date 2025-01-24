Премьер Японии заявил о желании заключить мирный договор с РФ

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в очередной раз подтвердил, что Токио сохраняет курс на «решение территориальной проблемы» и заключение мирного договора с Россией, несмотря на текущие сложности в двусторонних отношениях.
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