Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 055 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Джабаров уверен, что эта встреча будет иметь положительный результат хотя бы потому, что оба лидера будут уважать дру...В Совете Федераци...
  • Павел Гончаров
    Пора ряды чиновников по чистить и сопроводить прямиком в СИЗО.Чиновники будут в...
  • Сергей Андросов
    Когда чиновники говорят, что того нельзя, сего нельзя, то это настораживает! Пример: лоббирование мигрантов! Наверняк...Онищенко объяснил...

Премьер Японии заявил о желании заключить мирный договор с РФ

Премьер Японии заявил о желании заключить мирный договор с РФ

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в очередной раз подтвердил, что Токио сохраняет курс на «решение территориальной проблемы» и заключение мирного договора с Россией, несмотря на текущие сложности в двусторонних отношениях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх