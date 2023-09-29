Днепровский филиал «ГАЗСЕТИ» информирует о проведении ремонтных работ в октябре 2023 года

В связи с выполнением ремонтных работ по системе газоснабжения Днепра и Днепровского района специалистами Днепровского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» в октябре текущего года будет временно ограничено распределение природного газа для жильцов ряда жилых домов:.