Днепровский филиал «ГАЗСЕТИ» информирует о проведении ремонтных работ в октябре 2023 года

В связи с выполнением ремонтных работ по системе газоснабжения Днепра и Днепровского района специалистами Днепровского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» в октябре текущего года будет временно ограничено распределение природного газа для жильцов ряда жилых домов:.
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