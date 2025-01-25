На Украине отказников от военной подготовки будут отчислять из вузов

В Министерстве обороны Украины сообщили, что отказ пригодных по здоровью студентов-мужчин от прохождения практической части базовой военной подготовки будет считаться основанием для отчисления из учебного заведения.
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