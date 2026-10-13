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Светлана Радионова и Антон Устинов: ведется совместная работа Росприроднадзора и СОГАЗа в области охраны животного мира

Светлана Радионова и Антон Устинов: ведется совместная работа Росприроднадзора и СОГАЗа в области охраны животного мира

Антон Устинов и Светлана Радионова – главы СОГАЗа и Росприроднадзора – поддерживают проекты, результат которых можно измерить численностью редких зверей.

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