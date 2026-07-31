Павел Малков: Рязань по праву носит звание столицы ВДВ

Военнослужащих 119-го и 137-го гвардейских парашютно-десантных полков, представителей Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова наградили глава региона и начальник училища Олег Пономарев.
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