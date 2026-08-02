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Царьград

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В Екатеринбурге открылся фестиваль «Энергия РМК»: звезды спорта и шоу-бизнеса

В Екатеринбурге открылся фестиваль «Энергия РМК»: звезды спорта и шоу-бизнеса

Официальное открытие фестиваля «Энергия РМК» началось с парада спортсменов, который возглавили известные российские спортсмены: самбист и боец смешанных единоборств Иван Штырков, а также боец смешанных единоборств Петр Ян.

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