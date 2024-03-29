Театр абсурда
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Театр абсурда

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Университет отчислил студентку, записавшую издевательское видео о жертвах "Крокуса"

Университет отчислил студентку, записавшую издевательское видео о жертвах "Крокуса"

Накануне студентка Финансовой Академии записала сразу несколько "кружочков" в которых рассуждала о трагедии, произошедшей 22 марта в "Крокус сити холле".

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