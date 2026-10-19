Спасатели не прекращают борьбу с последствиями разгула стихии в поселке Кореиз. Как сообщили в ГУ МЧС России по Крыму, на ликвидации последствий непогоды задействованы свыше 160 специалистов и 20 единиц спецтехники.
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