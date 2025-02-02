Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Курская дуга: CNN рассказал, что оборону в Судже держит спецназ НАТО, который до этого был в резерве

Курская дуга: CNN рассказал, что оборону в Судже держит спецназ НАТО, который до этого был в резерве

  Западные журналисты подтвердили, что на наиболее опасных участках в зоне вторжения окопались американские и немецкие солдаты Продолжаются тяжелые бои в районе Свердликово, где наши десантники продолжают выбивать мотивированных оккупантов и наемников, в основном из стран НАТО.

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