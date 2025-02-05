Трамп заявил, что сектор Газа должен перейти под контроль США Трамп принял израильского премьера Нетаньяху и сделал ряд заявлений по поводу войны на Ближнем Востоке.
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Трамп заявил, что сектор Газа должен перейти под контроль США Трамп принял израильского премьера Нетаньяху и сделал ряд заявлений по поводу войны на Ближнем Востоке.
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