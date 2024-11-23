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Закон и Порядок

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В России ответили на сообщения о планах бизнесмена из США купить «Северный поток-2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских усомнился в возможности продажи газопровода «Северный поток-2» частным лицам.

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