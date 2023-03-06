Уткин об отстранении Тарасовой: «Приличному человеку и не пристало сегодня комментировать. Во всяком случае, на ТВ»

Василий Уткин высказался об отстранении Татьяны Тарасовой от комментирования на ТВ. Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию сообщила, что Первый канал отстранил ее от работы, так как она поддержала критику Евгения Плющенко в адрес судей на юниорском первенстве России.