Власти Украины разочаровались из-за отказа переименовать музакадемию Чайковского в Киеве

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в соцсетях рассказал о своем разочаровании из-за отказала коллектива Национальной музыкальной академии убрать имя композитора Петра Чайковского из названия учебного заведения .
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в соцсетях рассказал о своем разочаровании из-за отказала коллектива Национальной музыкальной академии убрать имя композитора Петра Чайковского из названия учебного заведения .
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