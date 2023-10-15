Премьер Польши заявил о готовности сформировать новый кабмин после выборов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 15 октября сообщил о готовности сформировать новое правительство, несмотря на получение оппозицией большинства голосов на состоявшихся в стране парламентских выборах.
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