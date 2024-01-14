МИД: Россия не откажется от своих принципов ради переговоров с Украиной

Запад не заставит Россию отказаться от своих принципов ради переговоров с Украиной. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса включить Москву в процесс мирного урегулирования конфликта.
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