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МИД: Россия не откажется от своих принципов ради переговоров с Украиной

МИД: Россия не откажется от своих принципов ради переговоров с Украиной

Запад не заставит Россию отказаться от своих принципов ради переговоров с Украиной. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса включить Москву в процесс мирного урегулирования конфликта.

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